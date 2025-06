Il trailer finale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi è spettacolare

Da lì partono scene molto frenetiche, che testimoniano la gravità della situazione e l'impegno dei Fantastici Quattro a fare tutto il possibile per evitare che il nostro mondo venga divorato . Si tratta di un obiettivo raggiungibile per Reed Richards e la sua famiglia?

Quando però nei cieli si palesa un misterioso araldo dalla pelle d'argento, la situazione cambia drammaticamente: il potentissimo Galactus deve saziare la propria fame e ha scelto la Terra come sua preda: fermarlo non sarà affatto semplice.

Le sequenze del video mostrano i quattro protagonisti in azione e stabiliscono un'ambientazione in cui Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa sono figure ampiamente riconosciute e popolari, determinate a difendere il pianeta da qualsiasi minaccia.

Il trailer finale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi conclude in maniera più che degna la promozione del nuovo film Marvel, che approderà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 luglio e che sembra decisamente promettente.

Sarà il film della svolta?

Nei giorni scorsi è stata annunciata la data di uscita di Thunderbolts* in formato digitale e Blu-Ray, che è arrivata dopo la conferma degli incassi non propriamente entusiasmanti per il film, nonostante le recensioni positive da parte della stampa internazionale.

La speranza dunque è che sia proprio I Fantastici Quattro: Gli Inizi a invertire la tendenza e a ripristinare il grande entusiasmo che accompagnava il debutto di ogni pellicola prodotta dai Marvel Studios nelle sale cinematografiche.