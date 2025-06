La serie di Ironheart ha ricevuto recensioni migliori del previsto

Le recensioni di Ironheart sono migliori del previsto: sembrava che l'ultima serie televisiva prodotta da Marvel fosse destinata a un vero e proprio tracollo, e in effetti non mancano i pareri fortemente negativi.

Alla fine dei conti, però, il punteggio su Rotten Tomatoes parla di una percentuale di freschezza del 69% su di un totale di quarantanove articoli: un risultato decisamente positivo, specie rispetto alle premesse.

L'introduzione del personaggio di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever è stato infatti oggetto di numerose critiche e la stessa serie televisiva è rimasta chiusa in un cassetto per parecchio tempo prima di essere finalmente pubblicata.

Insomma, sembrava che Disney per prima non fosse pienamente convinta della trasposizione realizzata dai Marvel Studios, forse anche per via delle tante differenze rispetto alla saga a fumetti che ha segnato il debutto di Ironheart.