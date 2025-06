Ironheart ha un nuovo trailer e una data di uscita su Disney+

Il nuovo trailer di Ironheart rivela la data di uscita della serie televisiva Marvel, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 25 giugno con i primi tre episodi e gli altri a seguire, come ormai da tradizione.

Assisteremo dunque al ritorno del personaggio di Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, che era stato introdotto in Black Panther: Wakanda Forever con un'armatura dal design a dir poco controverso, che giustamente è stato ridisegnato da zero per questo show.

La parte del villain verrà svolta in questo caso dalla versione in carne e ossa di Parker Robbins, ovverosia The Hood, che a quanto pare si comporterà dapprima come un amico e magari persino come un mentore per Riri, salvo poi rivelare i propri piani.

La presenza di un supercriminale dotato di poteri mistici sembra produrrà risvolti inaspettati nella serie televisiva, con la protagonista che a un certo punto riuscirà a sfruttare anche la magia per potenziare la propria corazza.