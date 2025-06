Mario Kart World sta ricevendo degli ottimi voti dalla critica, ma non sfiora nemmeno Mario Kart 8 Deluxe

Mario Karat World è probabilmente il titolo di lancio più importante di Nintendo Switch 2 , nonché quello che potrebbe sopravvivere nelle classifiche mondiali per l'intero ciclo di vita della console. Se non ci sono state recensioni al lancio della console e del gioco è perché Nintendo lo ha fornito in ritardo, quindi stanno uscendo un po' alla rinfusa. Comunque sia, adesso ce ne sono abbastanza per dare una valutazione di massima: i voti sono ottimi, ma non raggiungono le vette di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch .

L'elenco dei voti

Attualmente, la media voto di Mario Kart World è di 87 (Opencritic), lì dove Mario Kart 8 Deluxe raggiunse la media voto di 92. Anche Mario Kart 8 per Nintendo Wii U ottenne una media superiore, di 88.

C'è da dire che le recensioni di Mario Kart World sono in numero minore rispetto a quelle per gli altri due giochi, visto il problema di cui sopra. Sono comunque abbastanza per dare un'idea concreta del valore del gioco.

Areajugones: 9.5 / 10

The Games Machine: 9.5 / 10

SECTOR.sk: 9.5 / 10

Nindie Spotlight: 9.4 / 10

Cloud Dosage: 4.5 / 5

Game Rant: 9 / 10

GameSpot: 9 / 10

Forbes: 9 / 10

Stevivor: 9 / 10

Checkpoint Gaming: 9 / 10

Cubed3: 9 / 10

Video Chums: 9 / 10

CBR: 9 / 10

Gameliner: 4.5 / 5

MonsterVine: 4.5 / 5

Gamersky: 8.8 / 10

Spaziogames: 8.5 / 10

Niche Gamer: 8.5 / 10

Fun Factor: 8.5 / 10

GAMES.CH: 85%

Gert Lush Gaming: 8.4 / 10

Dexerto: 4 / 5

GameSpew: 8 / 10

Rocket Chainsaw: 4 / 5

Gfinity: 8 / 10

ZdobywcyGier.eu: 8 / 10

WellPlayed: 6.5 / 10

In generale, Mario Kart World è stato lodato per gli aspetti consueti della serie, mentre a molti non è piaciuta troppo la sezione open world, che attualmente pare essere molto povera di cose da fare. Nintendo avrà tempo di sistemarla, aggiornamento dopo aggiornamento, sperando che abbia pianificato un supporto intensivo per il gioco.