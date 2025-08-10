One Piece: Pirate Warriors 4 annuncia il Character Pass 3: sarà disponibile da domani

Omega Force e Bandai Namco hanno annunciato con uno spettacolare trailer il Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4, che sarà disponibile per l'acquisto a partire da domani, 11 agosto, per tutti i possessori del gioco.

Il pacchetto sarà diviso in due parti: la prima arriverà questo autunno e includerà Rob Lucci e altri due personaggi ancora misteriosi, oltre a tre costumi aggiuntivi; la seconda farà il proprio debutto all'inizio del 2026 e includerà Ener, King e Z.

Gli utenti che acquisteranno il Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4 riceveranno uno speciale bonus, ovverosia la devastante tecnica aggiuntiva "Kamusari", utilizzabile nel gioco da Shanks e da Shanks Film: Red.

Come già rivelato da Bandai Namco, lo spin-off in stile Musou di One Piece arriverà presto anche su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene queste due versioni non abbiano ancora una data di uscita ufficiale.