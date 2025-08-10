2

One Piece: Pirate Warriors 4 annuncia il Character Pass 3: sarà disponibile da domani

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo del Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4, disponibile per l'acquisto a partire da domani, 11 agosto: ecco i personaggi inclusi nel pacchetto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/08/2025
Rob Lucci in One Piece: Pirate Warriors 4
One Piece: Pirate Warriors 4
One Piece: Pirate Warriors 4
News Video

Omega Force e Bandai Namco hanno annunciato con uno spettacolare trailer il Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4, che sarà disponibile per l'acquisto a partire da domani, 11 agosto, per tutti i possessori del gioco.

Il pacchetto sarà diviso in due parti: la prima arriverà questo autunno e includerà Rob Lucci e altri due personaggi ancora misteriosi, oltre a tre costumi aggiuntivi; la seconda farà il proprio debutto all'inizio del 2026 e includerà Ener, King e Z.

Gli utenti che acquisteranno il Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4 riceveranno uno speciale bonus, ovverosia la devastante tecnica aggiuntiva "Kamusari", utilizzabile nel gioco da Shanks e da Shanks Film: Red.

One Piece: Pirate Warriors 4 arriva su PS5 e Xbox Series X|S, ha venduto 4 milioni di copie One Piece: Pirate Warriors 4 arriva su PS5 e Xbox Series X|S, ha venduto 4 milioni di copie

Come già rivelato da Bandai Namco, lo spin-off in stile Musou di One Piece arriverà presto anche su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene queste due versioni non abbiano ancora una data di uscita ufficiale.

Un annuncio tutt'altro che casuale

L'annuncio del Character Pass 3 di One Piece: Pirate Warriors 4 è arrivato subito dopo la pubblicazione del trailer della Stagione 2 della serie televisiva di One Piece, e supponiamo non si tratti assolutamente di una casualità.

Sappiamo infatti che le trasposizioni animate e/o live action sono spesso capaci di rilanciare l'entusiasmo attorno alle proprietà intellettuali su cui si basano, spingendo in maniera sostanziale le vendite e aumentando la base d'utenza.

Si tratta di un fenomeno che abbiamo osservato di recente con la serie TV di Fallout, che ha avuto uno straordinario effetto benefico su tutti i giochi della serie Bethesda.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
One Piece: Pirate Warriors 4 annuncia il Character Pass 3: sarà disponibile da domani