Durante il Nintendo Direct di ieri, Bandai Namco ha annunciato con un trailer che One Piece: Pirate Warriors 4 è in arrivo anche su Nintendo Switch 2 questo autunno, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S.

Sarà possibile effettuare un aggiornamento dalla versione Nintendo Switch, come da PS4 e Xbox One, tuttavia non sono ancora noti i costi dell'operazione: per il momento sappiamo soltanto che l'upgrade sarà disponibile gratuitamente sulle console Microsoft.

Ultimo capitolo della saga musou basata sull'opera di Eiichiro Oda, il gioco sviluppato da Omega Force è stato pubblicato originariamente nel 2020 e si pone senza dubbio come una delle migliori trasposizioni di sempre dedicate alle avventure di Monkey D. Rufy.

Il grande successo riscosso da One Piece: Pirate Warriors 4 ha peraltro spinto Bandai Namco a supportarlo ancora oggi con nuovi DLC che includono personaggi aggiuntivi e tengono il passo con ciò che accade nel manga.