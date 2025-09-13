4

Oltre che su PS5 e Xbox Series X|S, One Piece: Pirate Warriors 4 è in arrivo anche su Nintendo Switch 2 questo autunno: lo rivela il nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/09/2025
Durante il Nintendo Direct di ieri, Bandai Namco ha annunciato con un trailer che One Piece: Pirate Warriors 4 è in arrivo anche su Nintendo Switch 2 questo autunno, oltre che su PS5 e Xbox Series X|S.

Sarà possibile effettuare un aggiornamento dalla versione Nintendo Switch, come da PS4 e Xbox One, tuttavia non sono ancora noti i costi dell'operazione: per il momento sappiamo soltanto che l'upgrade sarà disponibile gratuitamente sulle console Microsoft.

Ultimo capitolo della saga musou basata sull'opera di Eiichiro Oda, il gioco sviluppato da Omega Force è stato pubblicato originariamente nel 2020 e si pone senza dubbio come una delle migliori trasposizioni di sempre dedicate alle avventure di Monkey D. Rufy.

Il grande successo riscosso da One Piece: Pirate Warriors 4 ha peraltro spinto Bandai Namco a supportarlo ancora oggi con nuovi DLC che includono personaggi aggiuntivi e tengono il passo con ciò che accade nel manga.

Squadra che vince non si cambia

Capace di vendere finora oltre quattro milioni di copie, One Piece: Pirate Warriors 4 punterà a consolidare ulteriormente la propria base installata con l'arrivo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, forte di una formula che non sembra temere il passare del tempo.

Il gameplay in stile uno-contro-mille tipico dei musou sembra infatti dare il meglio proprio negli spin-off, vedi anche l'imminente Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, complice il repertorio di mosse a disposizione dei vari personaggi, che riescono ad esprimere appieno il proprio potenziale.

