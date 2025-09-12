2

La data di uscita di Hyrule Warriors L'era dell'esilio è stata annunciata

In occasione del Nintendo Direct, abbiamo avuto la possibilità di scoprire la data di uscita di Hyrule Warriors L'era dell'esilio per Nintendo Switch 2: non manca troppo!

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere Hyrule Warriors L'era dell'esilio con un nuovo trailer che, oltre a condividere un altro po' di gameplay, ci ha svelato qual è la data di uscita su Nintendo Switch 2: 6 novembre 2025.

Vediamo il video e i dettagli.

Il trailer di Hyrule Warriors L'era dell'esilio

Hyrule Warriors L'era dell'esilio è un gioco d'azione di categoria musou, nel quale possiamo vestire i panni di uno dei tanti eroi del mondo di Zelda, precisamente della saga di Tears of the Kingdom, di cui questo gioco è un prequel.

In Hyrule Warriors L'era dell'esilio avremo contro di noi un enorme numero di nemici, che potremo fare a pezzi con i nostri poteri unici. Nel video, vediamo che possiamo vestire i panni anche di un combattivo Korok.

Cosa ne pensate del trailer di Hyrule Warriors L'era dell'esilio?

