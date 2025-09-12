Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha un nuovo trailer del gameplay e un periodo di uscita definito

Nato come bizzarro titolo rilassante su Nintendo DS traendo ispirazione dagli storici Mii di Nintendo Wii, Tomodachi Life si è rivelato un successo e ritornerà il prossimo anno con questa nuova versione, che propone un ampio mondo esplorabile.

La particolare simulazione di vita per Nintendo Switch arriverà nella primavera del 2026 , in attesa di una data di uscita più precisa, confermando dunque la finestra temporale che era stata già comunicata in passato.

Nintendo ha mostrato un nuovo trailer di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno per Nintendo Switch in occasione del Direct di oggi, consentendo così di vedere qualcosa di più approfondito sul gameplay di questo particolare titolo e confermando anche il suo periodo di uscita .

Una vita all'insegna del relax

Il trailer di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno mostra le varie possibilità creative e di personalizzazione dei personaggi Mii che popoleranno l'isola in cui il gioco è ambientato.

Lo scopo del gioco è essenzialmente, rilassarsi prendendo parte a varie attività all'interno di questo scenario da sogno, con numerosi eventi e possibilità di interazione con gli altri abitanti.

Dovremo quindi soddisfare i loro bisogni, farli mangiare e divertirsi attraverso varie attività possibili, comprese varie relazioni con gli altri abitanti dell'isola.

Dopo il gioco originale su DS, Tomodachi Life il gioco si è confermato un successo su Nintendo 3DS nel 2013. Ci sono stati altri spin-off basati sui Mii come Miitomo su cellulare e Miitopia, ma l'esperienza principale di Tomodachi Life viene ora riproposta dopo oltre un decennio.