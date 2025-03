Tomodachi Life: Una Vita da Sogno per Nintendo Switch è stato rivelato con un trailer

Divertirsi con i Mii

Magari non abbiamo assistito al chiacchierato annuncio di Super Smash Bros. Ultimate Deluxe per Nintendo Switch 2, ma al Nintendo Direct di oggi non è mancata di certo la sostanza, in combinazione con il chiaro tentativo di solleticare la nostalgia dei fan con alcuni nomi storici.

Nel caso di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno tutto fa pensare a un'esperienza che riprenderà l'impianto del precedente episodio della serie, creando un mondo virtuale che si autoalimenta e dandoci la possibilità di osservarlo e di farne parte come desideriamo.