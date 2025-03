Nintendo Today è la nuova app per restare informati su tutte le novità del mondo Nintendo, disponibile oggi

Proprio alla fine del Nintendo Direct di oggi è spuntato Shigeru Miyamoto in persona, il quale ha annunciato Nintendo Today, una nuova app che farà praticamente da hub centralizzato per tutte le novità in arrivo dal mondo Nintendo.

Si tratta di un'applicazione per smartphone disponibile da oggi per iOS e Android e in grado di fornire una grande quantità di contenuti e informazioni su tutto quello che riguarda Nintendo e ovviamente giochi e aggiornamenti su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

"Questa app per dispositivi smart assomiglia a un calendario e fornisce quotidianamente una varietà di contenuti come notizie, video e fumetti che hanno come protagonisti giochi e personaggi Nintendo", spiega la compagnia nel comunicato stampa ufficiale di presentazione.