Metroid Prime 4: Beyond si mostra in un gameplay trailer dal Nintendo Direct

Uno dei protagonisti assoluti dell'ultimo Nintendo Direct di Switch è stato Metroid Prime 4: Beyond. Per l'occasione abbiamo visto un gameplay trailer della nuova avventura di Samus Aran, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Il filmato ci porta in una lussureggiante giungla situata nel Pieneta Viewros, dove Samus si troverà intrappolata per motivi che ancora non conosciamo. In questo scenario esotico, tanto quanto pericoloso, la protagonista dovrà esplorare, trovare manufatti antichi e analizzarli per trovare una via di fuga.