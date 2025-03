Patapon 1 + 2 Replay arriva su Switch: vediamo trailer, data di uscita e novità di questa versione

Ricordiamo che si tratta di un gioco musicale nel quale i giocatore deve guidare un esercito di creature bianco-nere. Premendo i tasti frontali è possibile attivare strategie d'attacco e fuga mentre si sconfiggono nemici e si avanza in livelli lineari e si completa la trama.

Al Nintendo Direct di oggi, 27 marzo, la compagnia di Kyoto a mostrato Patapon 1 + 2 Replay . Si tratta dei due giochi classici in versione remastered uniti in un solo pacchetto. Sarà disponibile dall' 11 luglio 2025 su Nintendo Switch .

Il trailer di Patapon 1 + 2 Replay

Nuove funzioni sono stata aggiunte al videogioco. Potete cambiare il livello di difficoltà e, inoltre, potrete attivare una guida a schermo che mostra sempre i comandi, in questo modo non dovrete ricordare esattamente come eseguire le varie strategie d'azione e sarà più semplice giocare bene nei momenti concitati.

Patapon 1 e 2 sono già arrivati in versione remaster su PlayStation, ma ora il videogioco è pronto all'arrivo anche su Nintendo Switch. Considerando che sono nati su PSP, i due giochi sono perfetti per una console portatile come Nintendo Switch.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio, vi interessa?