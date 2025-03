La data di apertura delle prenotazioni di Nintendo Switch 2 potrebbe essere stata rivelata

La catena Best Buy Canada ha rivelato la data di apertura delle prenotazioni di Nintendo Switch 2: stando alla nota catena, sarà possibile effettuare i preorder della nuova console giapponese a partire dal 2 aprile.

"Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 si apriranno il 2 aprile presso Best Buy Canada, dandovi la possibilità di assicurarvi la vostra console in anticipo", si legge sul sito della catena canadese, dove si trovano anche informazioni in merito al Direct e alle specifiche della piattaforma.

Come avrete certamente notato, si tratta dello stesso giorno in cui verrà trasmesso il Nintendo Direct dedicato alla presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, dunque l'apertura delle prenotazioni potrebbe avvenire con un messaggio al termine dello streaming.

A questo punto possiamo dare inoltre per scontato che durante il Nintendo Direct del 2 aprile assisteremo anche all'annuncio della data di uscita e del prezzo della piattaforma, che molti pensano arriverà nei negozi a giugno.