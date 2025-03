Nintendo Switch 2 sta veramente arrivando, come testimoniano le foto dei luoghi dove la console sarà mostrata

Nintendo Switch 2 è sempre più vicino, o perlomeno lo è la sua presentazione del 2 aprile e i successivi eventi per provare la console, che avranno luogo in tutto il mondo.

Le testimonianze dei giocatori sugli eventi di Nintendo Switch 2

Tramite social come Reddit, stanno spuntando varie foto e video dei luoghi scelti da Nintendo per la presentazione. Poco sotto potete ad esempio vedere una immagine scattata a New York City.

Ricordiamo che per partecipare agli eventi di prova era necessario partecipare a una lotteria ed essere selezionati, ma era necessario farlo a gennaio: oramai è tardi. In Italia, potrete provare Nintendo Switch 2 dal 25 al 27 aprile a Milano, se siete stati selezionati.

Alcuni post di Reddit segnalano anche che Best Buy, una famosa catena americana, ha esposto delle pubblicità di Nintendo Switch 2, per invogliare i giocatori ad attivare le notifiche in attesa dell'apertura delle prenotazioni. Non significa ovviamente che si apriranno a brevissimo, ma è un buon segnale per chi spera che la console non sia troppo lontana.

Certamente nulla accadrà prima del 2 aprile, quando - speriamo - avremo modo di vedere la console più nel dettaglio, scoprire il prezzo, la data di uscita e qualche videogioco esclusivo. Secondo le voci, Nintendo ha un piano di pubblicazione in tre fasi.