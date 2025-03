L'uscita di Nintendo Switch 2 e i suoi primi giochi seguiranno un piano di lancio in tre fasi, per un report

Ovviamente non può essere presa come un'informazione ufficiale, trattandosi di voci di corridoio, ma risulta comunque interessante oltre che verosimile, sotto diversi aspetti.

Secondo quanto riferito dal giornalista Tom Henderson su Insider-Gaming, sembra che il lancio di Nintendo Switch 2 sia destinato a seguire una sorta di piano in tre fasi per quanto riguarda soprattutto l'organizzazione delle uscite dei videogiochi .

Prima le esclusive first party, poi gli altri

In base a quanto emerso da queste voci provenienti dalla GDC, sembra che l'uscita di Nintendo Switch 2 sia prevista per giugno, almeno secondo la maggior parte delle fonti interpellate, mentre i giochi usciranno sostanzialmente in tre fasi successive.

Nintendo Switch 2 nel Dock

La prima fase riguarderà propriamente la line-up di lancio di Nintendo Switch 2, con un catalogo rappresentato quasi esclusivamente da giochi first party prodotti internamente da Nintendo, dunque le classiche esclusive della compagnia che accompagneranno l'arrivo della nuova macchina sul mercato.

La seconda fase è prevista per ottobre-novembre e riguarderà principalmente i giochi third party, ovvero quelli provenienti dagli altri publisher, con produzioni non curate direttamente da Nintendo, che arriveranno più tardi anche perché i devkit di Nintendo Switch 2 sarebbero giunti tardi per poter far parte della prima lineup.

Infine, la terza fase sarebbe prevista più all'interno dell'autunno, durante la tipica Holiday Season americana, ovvero nel periodo compreso tra le festività di novembre e il Natale, portando sul mercato alcune produzioni di grosso calibro.

Nel frattempo, restiamo in attesa del Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 fissato per il 2 aprile, durante il quale verrà presentata la nuova console in maniera completa e probabilmente anche alcuni dei primi giochi previsti.