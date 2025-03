I publisher tremano di fronte a GTA 6: molti avrebbero deciso di rinviare i proprio giochi

Nel report pubblicato da The Game Business, Dring afferma che il capo di "uno dei più grandi publisher al mondo" gli avrebbe confidato: " i giochi Rockstar sottraggono sempre un sacco di soldi e, soprattutto, di tempo al mercato. Non vogliamo avvicinarci a questa situazione. Stiamo elaborando diversi piani per i nostri titoli".

Stando alle fonti del giornalista Christopher Dring, diversi publisher e team di sviluppo hanno già preso tutte le precauzioni necessarie per il lancio di GTA 6 e sarebbero pronti a rinviare o anticipare le date di uscita dei loro giochi, pur di non scontrarsi contro il colosso di Rockstar Games.

E se GTA 6 venisse rinviato al 2026? Apriti cielo!

Un altro dirigente avrebbe affermato: "Anche senza GTA, è immensamente difficile trovare una finestra di lancio per far brillare nuovi giochi. Per noi il problema è che manca il tempo, non il denaro. È dura là fuori."

I due protagonisti di GTA 6

Il boss di un publisher tripla A europeo avrebbe aggiunto che il problema maggiore sarebbe se GTA 6 venisse pubblicato alla fine di ottobre o a inizio novembre. Trattandosi della metà del periodo pre-natalizio, rovinerebbe i piani di tutti gli editori.

"Non vogliamo lanciare il gioco subito prima o subito dopo. Se il gioco arriva a fine ottobre, significa che bisogna lanciarlo in anticipo, come sembra stiano facendo in molti con la recente ondata di date di uscita estive. Oppure andare più tardi, mettendosi contro i saldi del Black Friday".

In tutto ciò, ovviamente, c'è anche il timore che Rockstar Games rinvii all'ultimo momento GTA 6 al 2026: "Se ci spostiamo al 2025, cosa succede se lo fa anche Rockstar? "Avremo il tempo di far crescere il nostro gioco? O dovremo ritardare ulteriormente? È stressante".

A quanto pare anche i giochi live service temono la competizione di GTA 6. Dring afferma di aver parlato con i team dietro a due dei dieci GaaS più popolari sul mercato ed entrambi non hanno in programma di lanciare aggiornamenti significativi nella finestra di lancio del titolo di Rockstar Games.

Il problema, secondo quanto avrebbe riferito il capo di un team di sviluppo, è che anche rinviando o anticipando la data di uscita di un gioco in base a quella di GTA 6 non risolverebbe del tutto il problema: "GTA 6 è praticamente un'enorme meteora e noi ci terremo alla larga dalla zona dell'esplosione. Sposteremo le nostre uscite indietro o avanti di tre settimane per evitarla. Naturalmente, il problema è che tutti faranno lo stesso. Quindi, tre o quattro settimane prima o dopo GTA 6, ci sarà una marea di giochi che pubblicheranno contenuti in quella che ritengono essere la zona sicura".

Le spiagge di GTA 6

Parliamo di indiscrezioni che non vanno prese come oro colato. Tuttavia, è pacifico affermare che GTA 6 è il gioco più atteso di questo e degli ultimi anni e sicuramente al lancio si rivelerà un gigantesco successo commerciale, come i precedenti giochi della serie. Da questo punto di vista è logico che molti editori temono che possa fagocitare le vendite dei proprio giochi, al punto che preferirebbero stravolgere i proprio piani di pubblicazione piuttosto che competere con il prossimo episodio della serie Grand Theft Auto. Addirittura, secondo alcuni analisti, un possibile rinvio di GTA 6 potrebbe portare al fallimento di alcune compagnie.