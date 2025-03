La mappa di GTA 6 creata da un modder di GTA 5 era troppo accurata? Take-Two blocca tutto

Le dichiarazioni del creatore della mappa di GTA 6 in GTA 5

"Nel caso non lo sappiate, ho praticamente creato una mappa giocabile di GTA 5 basandomi sui leak e sulle immagini del trailer di GTA 6", spiega Dark Space. "Take Two Interactive ha rivendicato il copyright e ha rimosso il mio video sulla mappa di GTA 6 che ho realizzato in GTA 5. Mi aspettavo che potesse accadere qualcosa del genere. Sono sorpreso che non si siano preoccupati di mandarmi un'e-mail. Se me l'avessero chiesto, l'avrei tolto".

"La mia ipotesi è che la mappa fosse un po' troppo accurata", riflette Dark Space. "Devono sentirsi in qualche modo minacciati dalla sua esistenza, perché ritengono che avere una versione giocabile della mappa in cui girare potrebbe rovinare la sorpresa e la novità di GTA 6 quando uscirà".

"In realtà, la mia mappa non influisce negativamente sulle loro vendite. Stava creando un po' di hype intorno al gioco e dava ai giocatori qualcosa da gustare mentre aspettavamo il prossimo trailer di Rockstar. Quando impareranno queste aziende a smettere di mettersi i bastoni tra le ruote da soli? Perché è grazie alla comunità di giocatori e modder che queste aziende si reggono in piedi".

Tecnicamente Take-Two non ha bloccato il link per il download della mappa, ma probabilmente l'avrebbe fatto a breve e il modder ha deciso di non attendere e bloccare la propria creazione.

Vi segnaliamo poi che per gli analisti se GTA 6 venisse rimandato, alcune compagnie potrebbero fallire.