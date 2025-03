Samsung Display punta forte sui monitor QD-OLED nel 2025

I nuovi monitor QD-OLED di Samsung

L'azienda sudcoreana ha già annunciato il lancio di nuovi prodotti che contribuiranno a questo incremento. Tra questi, spiccano il pannello 27" 4K, che vanta la più alta densità di pixel (160 PPI) tra tutti i pannelli OLED da 27 pollici e che vedremo sull'ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM e il pannello 27" 500Hz QHD, di cui Samsung Display inizierà presto la produzione di massa. Questi nuovi pannelli sono progettati per soddisfare le esigenze di un pubblico esigente, che cerca prestazioni elevate e qualità d'immagine superiore. I dati di Omdia confermano la rapida crescita del mercato dei monitor OLED. Le spedizioni di pannelli sono passate da sole 8.300 unità nel 2021 a 160.000 unità nel 2022, per poi raggiungere le 820.000 unità nel 2023. Questo rappresenta un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 300% dal 2021 al 2024. Samsung Display si posiziona come leader in questo mercato, con una quota stimata del 71,2% nel mercato globale dei pannelli per monitor OLED, grazie ai suoi pannelli QD-OLED.

La tecnologia QD-OLED, utilizzata da Samsung Display, offre vantaggi significativi in termini di qualità dell'immagine rispetto ai tradizionali pannelli OLED. I Quantum Dot permettono di ottenere colori più vividi e una luminosità superiore, migliorando l'esperienza visiva, soprattutto nei contenuti HDR.

Le caratteristiche tecniche di ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

