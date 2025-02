ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM: il monitor gaming OLED 4K da 27” arriva in Italia

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha ufficialmente lanciato il ROG Swift OLED PG27UCDM , il primo monitor gaming OLED 4K da 27 pollici al mondo. Questo modello rappresenta un'evoluzione nel settore dei display per gamer, grazie alla nuova tecnologia QD-OLED di quarta generazione, che garantisce una densità di pixel elevata , immagini nitide e un contrasto infinito. Inoltre, il tempo di risposta di soli 0,03 ms e la frequenza di aggiornamento fino a 240Hz assicurano un'esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva.

Connessioni all’avanguardia e HDR di ultima generazione

Il ROG Swift OLED PG27UCDM offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui:

DisplayPort 2.1a UHBR20 con larghezza di banda fino a 80Gbps, per una qualità d'immagine non compressa

con larghezza di banda fino a 80Gbps, per una qualità d'immagine non compressa HDMI 2.1 per massima compatibilità con console e PC

per massima compatibilità con console e PC USB-C con Power Delivery da 90W , per alimentare dispositivi esterni

, per alimentare dispositivi esterni Il monitor supporta inoltre gli standard VESA DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision® e HDR10, offrendo un'esperienza visiva straordinaria e colori ultra realistici.

Il ROG Swift OLED PG27UCDM è disponibile in preordine dal 21 gennaio presso gli ASUS Gold Store e i principali rivenditori autorizzati al prezzo di 1.199 euro IVA inclusa. Questo modello segna un nuovo standard per il gaming OLED 4K, combinando prestazioni elevate, protezione avanzata per il pannello e tecnologie all'avanguardia per offrire la migliore esperienza possibile ai gamer più esigenti.