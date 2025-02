DOOM The Dark Ages per PS5 e Xbox Series X|S è disponibile in preordine su Amazon

Il nuovo capitolo della saga, DOOM The Dark Ages, è ora disponibile in preordine su Amazon a 79,99€ per l'edizione Standard e 109,99€ per l'edizione Premium. Approfitta del prezzo minimo garantito: se il prezzo scende prima della spedizione, pagherai automaticamente il più basso. Prenota la tua copia cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Effettuando il preordine su Amazon, il gioco verrà spedito il giorno dell'uscita, il 13 maggio 2025. La spedizione è gratuita per i clienti Prime e il reso è possibile entro 14 giorni dalla consegna.