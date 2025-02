Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a febbraio, con Avowed protagonista e il ritorno di Starfield

Microsoft ha annunciato in via ufficiale la lista dei primi giochi in arrivo su Game Pass a febbraio, contenente anche Avowed come testa di serie, trattandosi di uno dei maggiori titoli first party dell'anno da parte di Xbox Game Studios.

L'arco di tempo preso in considerazione per le uscite è dunque leggermente spostato, considerando che proprio Avowed è in arrivo il 18 febbraio, dunque le uscite prese in considerazione occupano poco più della prima metà del mese, ma c'è comunque spazio per una seconda ondata di titoli che verranno annunciati, se tutto va come da standard, tra un paio di settimane.

Il primo gioco di febbraio era peraltro già stato annunciato con la mandata precedente: si tratta di Far Cry New Dawn ed è disponibile proprio da oggi all'interno del catalogo di Game Pass, dunque anche questo rientra nei titoli previsti per questa prima parte di febbraio.