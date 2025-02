The Fantastic Four: First Steps ha un primo trailer ufficiale e una data di uscita annunciata da Marvel

Come era stato preannunciato già ieri, The Fantastic Four: First Steps si è mostrato oggi con un primo trailer di presentazione ufficiale, che in poco più di un minuto e mezzo illustra piuttosto bene quello che sarà il nuovo film Marvel, inteso come reboot cinematografico della storica serie, annunciando anche la data di uscita.

Dopo il teaser trailer pubblicato ieri, dunque, possiamo finalmente vedere in maniera estesa il primo video che presenta più nel dettaglio la storia di The Fantastic Four: First Steps e la sua peculiare caratterizzazione, che risulta evidente già nei primissimi secondi.

La particolarità di questo film è infatti il fatto di riprendere uno stile "d'epoca", per così dire: in linea con le origini del fumetto, il film recupera una caratterizzazione retro-futuristica che mischia l'ambientazione anni 60 con elementi fantascientifici, per un mix molto particolare.