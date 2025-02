Un Galaxy Watch 5 trasformato in console: ecco come un utente ha fatto girare GTA e God of War

Un utente Reddit ha trovato un modo ingegnoso per far girare titoli AAA su un Samsung Galaxy Watch 5, ottenendo prestazioni sorprendenti. Anche se giocare su uno schermo così piccolo è poco pratico, questa dimostrazione mostra quanto siano potenti ormai i dispositivi indossabili.

Negli ultimi anni, i progressi nei processori mobili hanno permesso agli smartphone di eseguire giochi sempre più complessi. Ma cosa succede se proviamo a portare questa esperienza su un dispositivo ancora più piccolo? Un utente di Reddit ha deciso di scoprirlo, riuscendo a far funzionare titoli come GTA: Vice City, Need for Speed: Most Wanted e persino God of War su un Samsung Galaxy Watch 5.

Una sfida tecnica da non poco L'operazione non è stata semplice. L'utente, noto come ZenonDesingk, ha dovuto aggirare le limitazioni del sistema operativo dello smartwatch per installare un emulatore PSP. Non potendo scaricare e installare file APK direttamente tramite browser, ha utilizzato ADB (Android Debug Bridge) per trasferire i dati in modalità avanzata. God of War su un Samsung Galaxy Watch 5 Dopo aver connesso il Galaxy Watch 5 e lo smartphone alla stessa rete Wi-Fi, ha caricato il software necessario, testando diverse impostazioni per ottimizzare le prestazioni dei giochi. Il risultato? Un orologio capace di far girare titoli complessi con un frame rate sorprendentemente stabile.