Il prossimo modello di Samsung Galaxy Watch potrebbe avere un sensore per la misurazione del glucosio

Nel corso degli anni, gli smartwatch sono diventati senz'ombra di dubbio un dispositivo utilizzato nella vita di tutti i giorni, permettendo soprattutto la consultazione rapida delle notifiche provenienti dallo smartphone e il monitoraggio dei principali parametri vitali , in particolare durante un allenamento. Lo abbiamo visto negli anni passati con i più recenti modelli di Apple Watch, che hanno introdotto la registrazione dell'ECG a singola derivazione tramite l'utilizzo di un apposito sensore, oltre che la misurazione della frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la saturazione dell'ossigeno e tanto altro ancora. Proprio a tal proposito, nelle ultime ore un dipendente di Samsung potrebbe aver suggerito l'arrivo di un nuovo sensore per la registrazione di un certo parametro sui prossimi modelli di Galaxy Watch: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Galaxy Watch8: il probabile periodo d'uscita

Il nuovo sensore in questione potrebbe dunque arrivare sul prossimo Samsung Galaxy Watch8, o eventualmente nel modello successivo, nonostante al momento non conosciamo ulteriori dettagli a riguardo. Tra le novità maggiormente attese dalla prossima generazione troviamo un possibile ritorno del design squadrato, visto nelle prime generazioni dello smartwatch, oltre che l'arrivo di un nuovo modello Classic.

Samsung Galaxy Watch (design puramente indicativo)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno quindi essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.