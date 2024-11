Nothing Phone (2a) da 12+256GB è disponibile in sconto su Amazon Italia

Il Nothing Phone (2a) è disponibile su Amazon Italia a un prezzo scontato di 349,00 € rispetto al prezzo di listino di 399,00 €, con uno sconto del 13%. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon, questo prodotto include reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 , permettendo di restituirlo senza problemi in caso di ripensamento, e offre una consegna rapida.

Prestazioni Elevate

Il Nothing Phone (2a) è equipaggiato con il potente processore Dimensity 7200 Pro, realizzato in collaborazione con MediaTek, che garantisce performance eccezionali per un multitasking senza interruzioni grazie ai suoi 8 core e a un sistema di raffreddamento avanzato. Supportato da 12 GB di RAM, il dispositivo offre un'esperienza d'uso fluida, mantenendo il sistema stabile e sempre fresco, anche durante le sessioni più intense.

Le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Dotato di una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS e EIS, il Nothing Phone (2a) consente scatti dettagliati e stabili. La fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, un'innovazione del comparto fotografico, garantisce foto ampie e precise. Il display AMOLED da 6,7" offre colori vividi, contrasto elevato, e una luminosità massima di 1300 nits, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura una visione fluida. Potete trovare ulteriori informazioni nella nostra recensione.