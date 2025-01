iPhone 16 Pro Max supera il Galaxy S25 Ultra nella durata della batteria per la riproduzione video

Il Galaxy S25 Ultra è stato appena presentato con tutte le innovazioni di Samsung, ma sembra che il nuovo top di gamma non sia riuscito a superare l'iPhone 16 Pro Max in un parametro cruciale: la durata della batteria per la riproduzione video. Samsung dichiara che il suo flagship raggiunge 31 ore di riproduzione video grazie a una batteria da 5.000mAh, mantenendo invariata la capacità per diverse generazioni. Tuttavia, Apple afferma che il suo iPhone 16 Pro Max, con una batteria da 4.685mAh, garantisce 33 ore di riproduzione video, superando di due ore il rivale coreano.