Aperti i preordini di SuperStation One, la retroconsole che esegue nativamente i giochi PS1 e non solo

Taki Udon e Retro Remake hanno annunciato l'apertura dei preorder di SuperStation One, la retroconsole clone di PS One (anche conosciuta come PS1 Slim) in grado di far girare nativamente i giochi di questa e altre console nativamente, senza bisogno di una vera e propria emulazione. Il prezzo per acquistarla è di 179,99 dollari (la Founder's Edition da 149 dollari è già andata a ruba), con consegna prevista per il quarto trimestre dell'anno o prima.

Trattandosi di una macchina basata sul progetto open source MiSTER FGPA, SuperStation One è in grado di simulare l'hardware originale e far girare i giochi nativamente, senza emulazione software, garantendo così un'esperienza quasi del tutto autentica. Non solo, questo significa che è in grado di far girare anche i giochi di molteplici console classiche, tra cui N64, Sega Staurn, NES, SNES e Atari 2600 giusto per citarne alcune.