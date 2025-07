Avete un'ultima possibilità per acquistare uno ZX Spectrum Next: partita la campagna per la Issue 3

È stata lanciata su Kickstarter la campagna per la Issue 3 del computer ZX Sprectrum Next, l'ultima incarnazione dello storico computer creato da Sir Clive Sinclair. Si tratta dell'ultima possibilità per avere questo nuovo computer, dedicato agli appassionati di retrogaming, che con gli anni è riuscito a scavarsi una sua nicchia.

"Lo ZX Spectrum originale ha spinto una generazione di programmatori, giocatori e sognatori a costruire il futuro in cui viviamo. Ora, il Next continua quell'eredità, non come una replica, ma come il vero passo successivo: pienamente compatibile, massicciamente potenziato e creato per ispirare una nuova ondata di creatività." Leggiamo nella campagna.