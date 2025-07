Il producer di Devil May Cry e Dragon's Dogma annuncerà un gioco di ruolo d'azione entro la fine dell'anno

Lo ha spiegato in un'intervista concessa alla rivista Famitsu, in cui ha rivelato che il gioco è già nella fase di registrazione del doppiaggio e che il suo studio si sta preparando per il grande annuncio.

Hiroyuki Kobayashi, attuale CEO di GPTRACK50 ed ex veterano di Capcom, producer di serie come Devil May Cry e Dragon's Dogma , ha anticipato che entro la fine dell'anno annuncerà un nuovo gioco di ruolo d'azione 3D, cui ha lavorato negli ultimi due anni.

Più action che gioco di ruolo

"Anche se non posso ancora rivelare alcun dettaglio, tutto sta procedendo come previsto. Nel nostro biglietto di auguri per il nuovo anno 2025, ho detto che volevo annunciarlo entro la fine dell'anno e, da uomo di parola, voglio mantenere questa promessa. Siamo già entrati nella seconda metà dell'anno, ma state certi che il nostro studio si sta preparando per fare l'annuncio. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dello sviluppo, stiamo per entrare nella fase di registrazione del doppiaggio", ha spiegato Kobayashi.

Kobayashi afferma che, pur presentando alcuni elementi da gioco di ruolo, il suo prossimo titolo sarà molto più action. Tuttavia, insiste nel definirlo un "gioco di ruolo d'azione" perché non vuole dare false speranze ai fan che si aspettano qualcosa di simile a Devil May Cry.

"Inizialmente mi riferivo al progetto come a un gioco d'azione, ma c'erano molte persone che si aspettavano che fosse qualcosa di simile a Devil May Cry perché sono coinvolto io. Non è una buona cosa dare alle persone aspettative sbagliate, quindi ho finito per definirlo un action RPG".

Kobayashi ha spiegato che con questo titolo, punta a trasmettere qualcosa di completamente nuovo rispetto alle sue passate produzioni, pur rimanendo fedele a una struttura di gioco d'azione classica. Ha anche sottolineato che il gioco non sarà un soulslike.