Devil May Cry 5 supera un nuovo traguardo di vendite nei dati ufficiali di Capcom

Capcom può vantare tante serie di successo e tra i nomi più importanti e attivi di questi anni ci sono sicuramente Resident Evil e Monster Hunter, ma anche Devil May Cry che - sebbene in misura minore - è sempre un successo. Infatti, ora la compagnia di Osaka ha annunciato che il capitolo principale più recente - Devil May Cry 5 - ha superato le 10 milioni di unità vendute .

Il messaggio completo di Capcom sui risultati di Devil May Cry 5

Capcom ha dichiarato, in merito all'annuncio delle vendite di DMC 5 avvenuto il 13 giugno 2025, che: "Il titolo ha raccolto un forte consenso da parte degli utenti grazie alla sua eccezionale esperienza di gioco, portando a un aumento delle vendite sin dalla sua uscita. Capcom ha fornito una storia e degli elementi d'azione ancora più avanzati nel gioco con l'aggiunta di un nuovo personaggio giocabile e più recentemente, il 3 aprile 2025, la società ha pubblicato la nuova serie animata di Devil May Cry su Netflix, in linea con la strategia dell'azienda Single Content Multiple Usage."

"La serie animata ha ottenuto il plauso della critica di tutto il mondo e, con oltre 5,3 milioni di visualizzazioni, si è classificata al quarto posto durante la prima settimana a livello globale nella categoria "Shows | English", mentre in Giappone è rimasta nella top 10 per sette giorni consecutivi. Grazie all'azione esilarante del gioco e agli sforzi per aumentare la consapevolezza del marchio sfruttando il titolo al di là dell'ambito dei videogiochi, compresi gli adattamenti televisivi, il titolo ha superato i 10 milioni di unità di vendite cumulative in tutto il mondo."

"Capcom rimane fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutte le parti interessate, sfruttando le sue capacità di sviluppo di videogiochi leader del settore per creare esperienze di gioco altamente divertenti."

C'è però una cosa non chiara riguardo a questi dati, ovvero si sapeva già da un mese che le vendite totali di DMC 5 (gioco base e versione Speciale Editon) avevano superato i dieci milioni: se questa nuova cifra calcola solo il gioco base (che era fermo a 9,1 milioni), si tratterebbe di una crescita di 900.000 unità rispetto a fine marzo 2025, una cifra notevole che potrebbe essere stata spinta dall'arrivo dell'anime ma che pare enorme visto che di norma il gioco vende circa 200.000 copie a trimestre (e quello attuale non è nemmeno concluso)

Non è quindi chiaro se semplicemente Capcom abbia deciso di annunciare questi dati con grande ritardo oppure se faccia riferimento solo alla versione base del videogioco.