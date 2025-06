Xbox Game Pass, scopriamo i giochi della prima metà di giugno per gli abbonati con The Alters e FC 25

Siamo nel mese del "non-E3", quello in cui si concentra la maggiore quantità di annunci di giochi in arrivo e nel quale si svolge anche l'Xbox Games Showcase. Si tratta dell'evento durante il quale sono arrivate grandi notizie sul fronte Game Pass, come da tradizione. Con prospettive decisamente rosee sul prossimo futuro del servizio, andiamo dunque anche a vedere quali sono i nuovi giochi in arrivo nella prima parte di giugno su Game Pass, con un'altra mandata particolarmente ricca che mantiene alto l'interesse sul servizio Microsoft, come ormai siamo abituati da tempo. In questo caso ci troviamo di fronte a 10 titoli, per quanto riguarda i vari livelli dell'abbonamento, a cui andrebbero aggiunti anche Crypt Custodian e Symphonia che sono già usciti nei primi del mese, annunciati con la scorsa ondata. Parlando delle novità emerse nel corso di questi rutilanti giorni, abbiamo visto che 12 giochi per Game Pass sono stati annunciati nel corso della conferenza Xbox, distribuiti nei prossimi mesi fino al 2026 ma che dimostrano già una notevole ossatura delle uscite previste nel prossimo futuro sul servizio. Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct, tutti i giochi e i trailer annunciati Per il resto, i rami continuano ad essere molto sostenuti, anche grazie a un notevole incremento delle uscite da parte dei team interni di Xbox Game Studios, che evidentemente hanno iniziato a entrare a pieno regime. Ricordiamo peraltro che Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà giugno, tra i quali alcuni indie interessanti, prima di lanciarci nella consueta panoramica dei nuovi titoli in arrivo.

Baldur's Gate e Baldur's Gate II: Enhanced Editions - Cloud e Xbox, 5 giugno (Ultimate, Standard) Se volete scoprire o semplicemente rivivere le origini di una delle serie di RPG di maggiore importanza nell'ambito videoludico, il pacchetto composto da Baldur's Gate e Baldur's Gate II: Enhanced Editions è la scelta perfetta. Una scena di Baldur's Gate: Enhanced Edition Alla fine degli anni 90, in un periodo particolarmente florido sul fronte dei cRPG, Interplay lanciò sul mercato una vera e propria bomba destinata a segnare per sempre il panorama di questa tipologia di giochi, sfruttando peraltro direttamente il franchise di Dungeons & Dragons con una storia incentrata sui Forgotten Realms. Un paio di anni dopo, Black Isle (che nel frattempo aveva raccolto gran parte degli autori dell'originale) fece uscire il seguito, riuscendo a replicare i risultati ottenuti con il capostipite e consegnando la serie alla storia. Entrambi i capitoli possono ora essere giocati con buoni adattamenti per l'alta definizione e interfaccia rivista, mantenendo inalterati i contenuti e le splendide esperienze originali, a cui il recente Baldur's Gate 3 ha dato un degno seguito.

Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 10 giugno (Ultimate, PC) Nel caso non l'abbiate giocato alla prima occasione, Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition torna con una nuova versione, messa direttamente a disposizione all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. La furia di uno scontro a fuoco in Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition Si tratta di una sorta di remaster ottimizzata per funzionare al meglio sulle piattaforme di nuova generazione, con incrementi qualitativi per quanto riguarda la grafica ma contenuti sostanzialmente derivanti dalle versioni precedenti. Si tratta dunque di uno sparatutto in terza persona che ci cala direttamente nei panni del Capitano Titus, uno Space Marine dell'universo di Warhammer 40.000, alle prese con orde di Orki che hanno invaso un Mondo Forgia Imperiale, ovviamente da debellare con le cattive. Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition presenta la medesima azione serrata dell'originale ma con texture migliorate in 4K, modelli dei personaggi migliorati, audio rimasterizzato, controlli rivisti e tutti i contenuti aggiuntivi.

Barbie Progetto Amicizia - Cloud Xbox e PC, 11 giugno (Ultimate, PC, Standard) Mancava da un po' un titolo di quelli "da famiglia" nelle nuove introduzioni di Xbox Game Pass, e Barbie Progetto Amicizia arriva a riempire questa lacuna. Una delle attività da svolgere in Barbie Progetto Amicizia Tra gli obiettivi del servizio su abbonamento di Microsoft c'è infatti anche l'idea di offrire prodotti che possano funzionare su un pubblico demograficamente vario e un videogioco su Barbie ha tutta l'aria di essere un'introduzione strategica per attirare il pubblico più giovane, tendenzialmente femminile. Non proprio l'utenza più classica del Game Pass, ma indubbiamente presente almeno per coloro che utilizzano console e PC in famiglia, dunque può rappresentare un gioco di notevole importanza. Barbie Progetto Amicizia è un gioco sandbox ambientato nel mondo della celebre bambola Mattel, nel quale possiamo esplorare un mondo a tema, personalizzarne gli spazi e dedicarci a diverse attività, cercando di rimettere in sesto un grande centro ricreativo ormai in disuso e farlo tornare al suo vecchio splendore.

Kingdom: Two Crowns - PC, 11 giugno (Ultimate, PC) Dopo essere transitato già nel catalogo di Game Pass, Kingdom: Two Crowns arriva anche in versione PC, portando con sé la sua particolare struttura e atmosfera. Un pattugliamento notturno in Kingdom Two Crowns Derivante da un vecchio gioco in flash, il concept in stile strategico semplificato è stato poi elaborato ed espanso fino ad arrivare a essere un titolo indie completo vero e proprio, sviluppato dal team Noio. La particolarità di Kingdom Two Crowns è il fatto di essere una sorta di strategico ma realizzato interamente in 2D e con inquadratura laterale a scorrimento, cosa molto originale rispetto al genere, a cui infatti afferisce solo parzialmente: si tratta di controllare direttamente un sovrano nella creazione del suo regno, esplorando varie terre, arruolando cittadini e raccogliendo risorse, per investirle poi nei vari settori che rendano sempre più ampi e ricchi i propri territori. Il tutto si svolge in tempo reale e richiede di agire sia con velocità che con oculatezza, per cercare di far funzionare sia l'economia che l'aspetto militare nel migliore dei modi.

EA Sports FC 25 (EA Play) - Cloud, Xbox e PC, 12 giugno (Ultimate, PC) Arriva da EA Play uno dei giochi di maggior rilievo di questa ondata, con l'aggiunta di EA Sports FC 25 al Vault accessibile agli abbonati del servizio EA e dunque anche a tutti coloro che possiedono la sottoscrizione a Game Pass Ultimate. Un'immagine promozionale di EA Sports FC 25 C'è ben poco da dire per presentare questo titolo: si tratta semplicemente della nuova versione della simulazione di calcio più famosa e apprezzata del mondo, regolarmente campione d'incassi di anno in anno, in evoluzione costante. L'aggiunta dei vari capitoli su EA Play/Game Pass è diventata ormai una norma, con l'uscita che avviene solitamente verso la fine del campionato reale, in modo da non inficiare più di tanto le vendite standard. In ogni caso, per chi ha avuto pazienza e non ha già acquistato il titolo in precedenza, si tratta di un'introduzione di fondamentale importanza in Game Pass, in quanto un gioco di calcio di questo calibro è sempre un elemento importante per giocare in singolo o in multiplayer. Oltre alle nuove licenze, varie evoluzioni tecniche hanno migliorato ulteriormente l'ottima base della simulazione, come spiegato nella nostra recensione.

The Alters - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 13 giugno (Ultimate, PC) Forse l'aggiunta di maggiore rilievo di questa mandata è proprio The Alters, il nuovo gioco da parte di 11 Bit Studios che viene lanciato direttamente all'interno del catalogo di Game Pass. Nei panni dell'esploratore spaziale Jan, perso sulla superficie di un pianeta ostile, ci ritroviamo in una situazione ben strana: in questo particolare gestionale con elementi survival ad ambientazione fantascientifica dobbiamo infatti cercare di far funzionare una base operativa alquanto complessa, che richiede una grande quantità di operatori al lavoro su aspetti diversi. Come risolvere la questione, visto che ci troviamo da soli? Utilizzando il Rapidium, una macchina in grado di creare cloni di sé stesso e farli maturare a grande velocità fino a ottenere delle copie in tempi brevi, da impiegare su vari lavori. La particolarità del sistema è che può introdurre delle variazioni nella "formazione" rapida di ogni clone in modo da creare delle specializzazioni diverse, ma questo comporta anche caratteri differenti. Oltre a tutti i complessi sistemi di un gestionale survival, The Alters introduce anche questa particolare dinamica dei rapporti interpersonali tra versioni differenti della stessa persona, cosa che lo rende estremamente originale.

FBC: Firebreak - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 giugno (Ultimate, PC) Altro lancio direttamente al day one nel catalogo di Game Pass in questa ondata è FBC: Firebreak, uno sparatutto in prima persona a carattere multiplayer cooperativo che riprende l'ambientazione di Control e ci pone nei panni dell'unità Firebreak, ovvero un gruppo di versatili combattenti ed esploratori che sono chiamati a gestire le situazioni più pericolose e inaspettate che possono verificarsi nell'area del Bureau, che come sappiamo possono essere tante e variegate. Una "normale" situazione in FBC: Firebreak Le anomalie sono all'ordine del giorno all'interno dell'FBC, e gli agenti dell'unità Firebreak devono essere pronti a tutto, trovandosi a gestire situazioni che piegano la realtà e aprono la porta su dimensioni diverse e decisamente strane, come abbiamo avuto modo di vedere anche in Control. A differenza di altre produzioni Remedy, FBC: Firebreak si presenta come uno sparatutto in prima persona ad azione multiplayer cooperativa, strutturato come un live service, ovvero con stagioni e contenuti in evoluzione nel tempo, in modo da offrire sempre delle esperienze nuove. Le sue particolarità derivano dall'ambientazione di riferimento, che propone nemici inquietanti e strani, con armi ed equipaggiamenti altrettanto bizzarri.

Crash Bandicoot 4: It's About Time - Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, PC, Standard) Contrariamente a quanto ci si aspettava inizialmente, i giochi Activision non sono entrati in massa nel catalogo di Game Pass tutti insieme, ma vengono aggiunti in maniera oculata e a intervalli di tempo variabili, dunque non stupisce notare che un titolo di una certa importanza come Crash Bandicoot 4: It's About Time venga introdotto solo ora nel servizio. Lo sguardo sornione di Crash in una scena di Crash Bandicoot 4: It's About Time Era comunque uno dei giochi più attesi, trattandosi dell'ultimo capitolo principale di una serie storica che è diventata una sorta di simbolo per il publisher, peraltro ottimamente costruito da Toys for Bob per le piattaforme moderne. Si tratta di un platform 3D che riprende le caratteristiche tradizionali della serie ideata da Naughty Dog e le fa evolvere in maniera convincente con una base tecnologica opportunamente avanzata, ma mantenendo intatto lo spirito originale. Crash e Coco devono unire le forze per ritrovare le quattro maschere quantiche e combattere Neo Cortex in un'avventura che piega le leggi della realtà e dello spazio-tempo, in una serie di follie assortite tra piattaforme e scontri da affrontare.

Lost in Random: The Eternal Die - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 17 giugno (Ultimate, PC) Concludiamo questa prima mandata di giochi di giugno su Game Pass con un altro lancio direttamente nella libreria di Game Pass: si tratta di Lost in Random: The Eternal Die, nuovo capitolo nella serie sviluppato da Storyteller Games e ambientato nello strano mondo regolato dai dadi. Scontri in isometrico all'interno di Lost in Random: The Eternal Die È un gioco d'azione con elementi roguelite che ci mette al controllo della Regina di Random, Aleksandra, e della sua compagna Fortune, attraversando nuovi regni caratterizzati dalla particolare atmosfera affascinante e decadente vista anche nel primo capitolo, Lost in Random. In questi strani mondi ci troviamo impegnati in combattimenti con inquadratura isometrica contro varie creature bizzarre, con un sistema che mischia elementi d'azione con armi e lancio di dadi, come da tradizione, la cui aleatorietà contraddistingue fortemente il gameplay, andando a modificare il prosieguo stesso della storia e le situazioni in cui ci si può trovare e rendendo ogni partita unica. Potete conoscere meglio il titolo in questione nella nostra recensione di Lost in Random: The Eternal Die, pubblicata proprio questa settimana.