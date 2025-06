Gears of War: Reloaded si mostra con un video gameplay su PS5 Pro tratto dalla beta

Questa mappa è una delle ambientazioni multigiocatore incluse nella modalità Team Deathmatch della Beta , iniziata oggi e suddivisa in due fasi. Dal 13 al 15 giugno saranno disponibili le mappe Gridlock, Raven Down e Gold Rush, mentre dal 20 al 22 giugno verranno aggiunte Courtyard e War Machine.

IGN ha pubblicato un video gameplay di Gears of War Reloaded , catturato su PS5 Pro , mostrando otto minuti di scontri intensi in multiplayer sulla mappa Gold Rush . Il video è disponibile nel player sottostante.

Tanti contenuti e un comparto grafico tirato a lucido

Se avete già esperienza con il multiplayer di Gears of War, sapete cosa aspettarvi: scontri ad alto tasso di adrenalina, intensi e dinamici, dove è fondamentale sfruttare le coperture offerte dall'ambiente e sapere quando prendere l'iniziativa per attaccare senza esitazioni.

A proposito di multiplayer, Gears of War Reloaded includerà tutti i contenuti della Ultimate Edition, comprese tutte le mappe e modalità, gli oggetti per la personalizzazione sbloccabili con la progressione.

Questa riedizione del primo capitolo della serie offre una risoluzione fino al 4K, con 60 FPS per la campagna e 120 FPS nel multiplayer. Supporta cross-play e cross-progression tra tutte le piattaforme e fa parte dei programmi Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming. Inoltre, presenta diverse migliorie tecniche, come HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos 7.1.4, VRR, asset 4K e texture rimasterizzate, insieme a un restyling grafico con ombre, riflessi e anti-aliasing migliorati.

Il lancio di Gears of War Reloaded è fissato per il 26 agosto su Xbox Series X|S, PC e PS5. Come tutte le produzioni degli Xbox Studios, sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal giorno di pubblicazione.