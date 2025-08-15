Gears of War: Reloaded presenta Damon Baird con un nuovo trailer

Damon Baird è protagonista del nuovo trailer di Gears of War: Reloaded, che ripercorre le gesta dell'astuto ingegnere membro della Squadra Delta, capace grazie alle sue competenze e alla sua sagacia di tirare fuori dai guai il gruppo che ritroveremo a breve in questa remaster.
A differenza dei vari Marcus, Dom e Cole, Baird si pone come un soldato atipico, che punta sull'approccio razionale e non manca di criticare strategie d'attacco basate esclusivamente sulla forza bruta, specie quando esistono opzioni alternative che possano garantire un risultato.
Esperto in meccanica, elettronica e tecnologia bellica, capace di riparare, modificare e persino inventare dispositivi fondamentali per la sopravvivenza della squadra, Baird ha subito conquistato gli appassionati e non è dunque un caso che gli sia stato dedicato un capitolo della saga, Gears of War: Judgment.
In Gears of War: Reloaded lo ritroveremo impegnato con ciò che sa fare meglio: trovare soluzioni immediate a problemi apparentemente impossibili da risolvere e supportare l'azione della Squadra Delta durante tutta la campagna.
La più importante esclusiva Xbox su PS5?
Considerando che non è ancora stato annunciato l'arrivo di Halo su PS5, Gears of War: Reloaded segna il debutto sulla console Sony della più importante esclusiva Xbox finora, e apre ovviamente le porte alla pubblicazione degli episodi successivi, incluso il prossimo E-Day.
Bisognerà solo capire in che maniera Microsoft sceglierà di procedere, visto che Gears of War 2 e Gears of War 3 non hanno ricevuto una Ultimate Edition... o magari The Coalition ci sta lavorando e ancora non lo sappiamo?