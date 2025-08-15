Gears of War: Reloaded presenta Damon Baird con un nuovo trailer

Damon Baird è protagonista del nuovo trailer di Gears of War: Reloaded, che ripercorre le gesta dell'astuto ingegnere membro della Squadra Delta, capace grazie alle sue competenze e alla sua sagacia di tirare fuori dai guai il gruppo che ritroveremo a breve in questa remaster.

A differenza dei vari Marcus, Dom e Cole, Baird si pone come un soldato atipico, che punta sull'approccio razionale e non manca di criticare strategie d'attacco basate esclusivamente sulla forza bruta, specie quando esistono opzioni alternative che possano garantire un risultato.

Esperto in meccanica, elettronica e tecnologia bellica, capace di riparare, modificare e persino inventare dispositivi fondamentali per la sopravvivenza della squadra, Baird ha subito conquistato gli appassionati e non è dunque un caso che gli sia stato dedicato un capitolo della saga, Gears of War: Judgment.

In Gears of War: Reloaded lo ritroveremo impegnato con ciò che sa fare meglio: trovare soluzioni immediate a problemi apparentemente impossibili da risolvere e supportare l'azione della Squadra Delta durante tutta la campagna.