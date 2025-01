L'arrivo di Halo su PS5 è di nuovo dato per certo dai rumor, dopo la conferma di Forza Horizon 5

Come oramai saprete, Microsoft ha annunciato che Forza Horizon 5 è in arrivo anche su PS5. Per molti, la serie di Forza è una delle tre grandi IP di Microsoft, simbolo storico di Xbox. Di conseguenza, è significativo vederla arrivare sulla diretta concorrente, pur vero che oramai è chiaro che la compagnia di Redmond non si imponga limiti riguardo alla propria strategia multipiattaforma. Ovviamente viene da chiedersi se anche le altre due grandi IP siano destinate all'arrivo su PlayStation, ad esempio Halo .

Halo su PlayStation? Qualcuno dice di sì

Precisamente, come potete vedere nella coppia di tweet qui sotto, l'utente Okami13_ ha posto la domanda: "Ora che il primo dei "grandi tre" (Halo, Forza, Gears) è ufficialmente diretto verso PlayStation, è solo una questione di tempo prima che lo stesso accada con gli altri. Halo arriverà su PS5 veramente, non è vero?". A quel punto Corden ha scritto: "Sì, ho sentito che The Master Chief Collection sarà la prima. Ma vedremo".

In un altro tweet, ha aggiunto che però non sarà una cosa immediata e ci vorrà un po' di tempo prima che accada. Difficile dire quanto, dal suo commento. Inoltre, non è sorprendente che la The Master Chief Collection - che include vari capitoli in versione rimasterizzata - sia il primo prodotto della serie previsto per PlayStation. Halo è profondamente legato alla trama e il pacchetto remaster è perfetto per introdurre i giocatori alla serie, anche in previsione di capitoli futuri.

Ovviamente è solo un rumor, così come è solo un rumor che Forza Horizon 5 sia previsto anche per Nintendo Switch 2.