Forza Horizon 5 non solo su PS5? C'è chi dice che sarà pubblicato anche su Nintendo Switch 2

Come vi abbiamo già segnalato, Microsoft ha annunciato in modo ufficiale ciò che i rumor hanno detto per mesi e mesi: Forza Horizon 5 è in arrivo su PS5, con un po' di contenuti gratuiti per tutti quanti i giocatori di tutte le piattaforme. Quali sono "tutte le piattaforme"? Per il momento PC, Xbox e PS5, ma secondo nuovi rumor se ne aggiungerà anche un'altra: Nintendo Switch 2 .

Il leak di Forza Horizon 5 su Nintendo Switch 2

Purtroppo la fonte non indica altro a riguardo. Come potete vedere qui sotto, semplicemente risponde all'annuncio dell'arrivo di Forza Horizon 5 con una gif proveniente dal video di presentazione di Nintendo Switch 2 e con le parole "Tra l'altro... la prossima fermata".

Non sappiamo se Forza Horizon 5 arriverà sin dal lancio della console (visto anche che non sappiamo quando sarà distribuita la piattaforma di Nintendo). Non sappiamo nemmeno se ci sarà parità di contenuti e prestazioni, visto che non abbiamo idea di cosa aspettarci (almeno non ufficialmente) da Nintendo Switch 2.

Inoltre, ripetiamo che questo è solo un rumor, non una conferma speciale, quindi è possibile che la fonte abbia torto. In ogni caso, Phil Spencer - capo di Xbox - ha confermato ufficialmente che Microsoft desidera supportare Nintendo Switch 2 e, nel mezzo della spinta multipiattaforma della compagnia, non sarebbe affatto strano se Forza Horizon 5 valicasse un altro limite per approdare sulla piattaforma di Nintendo.

Non ci resta che attendere e vedere, forse lo scopriremo al Direct di aprile dedicato a Nintendo Switch 2.