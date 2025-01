Xbox supporterà con i propri giochi Nintendo Switch 2: Phil Spencer lo conferma ufficialmente

Le parole di Phil Spencer sul supporto di Xbox a Nintendo Switch 2

Phil Spencer ha affermato: "Voglio che tutti possano giocare su Xbox e questo significa che un maggior numero di nostri giochi verrà distribuito su più piattaforme, non solo su PlayStation - amiamo il lavoro che facciamo con Nintendo, amiamo quello che facciamo con Valve su Steam, e questo continuerà".

Spencer ha anche spiegato di essere stato in contatto con il presidente di Nintendo - Shuntaro Furukawa - dopo la presentazione di Nintendo Switch 2, facendogli i suoi "grandi complimenti" e sottolineando come i suoi "occhi anziani abbiano apprezzato l'aggiornamento dello schermo più grande".

Il capo di Xbox ha anche colto l'occasione per complimentarsi con Nintendo per il livello di innovazione, l'importanza che ha avuto nel settore nel corso degli anni e le "mosse che fanno", aggiungendo che secondo lui Switch 2 sarà un "enorme successo". Afferma: "Chi mai scommetterebbe contro il successo di questo team, voglio dire, sono semplicemente magistrali in quello che fanno, Switch è un successo enorme e penso che lo sarà anche Switch 2".

In ogni caso, per il momento Microsoft non ha confermato alcun gioco per Nintendo Switch 2, nemmeno durante il recente Developer Direct. Non ci resta che attendere.