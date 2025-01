The Witcher Le sirene degli abissi ci mostrerà un nuovo amore per Geralt: "ha più senso di Yennefer"

Geralt non sarà il protagonista del prossimo videogioco di The Witcher di CD Projekt RED , ma non significa che staremo lontani da lui. Oltre alla serie TV live-action, Netflix sta per pubblicare un nuovo film animato dedicato alla saga. Come forse saprete, si chiama le sirene degli abissi. Cosa possiamo aspettarci? Per certo un nuovo interesse amoroso per il nostro strigo .

I dettagli su Essi in The Witcher: Le sirene degli abissi

Le sirene degli abissi si svolge tra gli episodi cinque e sei della prima stagione di The Witcher su Netflix, quando Geralt e Yennefer erano ai ferri corti dopo una serie di incontri burrascosi nel corso degli anni.

Essi, Ranuncolo e Geralt

Essi è descritta come "frizzante, brillante e molto estroversa" dalla co-sceneggiatrice Rae Benjamin, l'esatto contrario del contegno "cupo e tormentato" di Yen. Per il co-sceneggiatore Mike Ostrowski, lei rappresenta "la strada non percorsa", qualcuno che "a prima vista ha più senso di Yen".

Lauren Hissrich, produttrice esecutiva di The Witcher, ha dichiarato che la serie principale ha deciso che "Geralt non si sarebbe mai più allontanato da Yen" dopo la prima stagione, ma indica le avventure erranti di Geralt nei libri di Sapkowski come una ricca vena narrativa ancora da sfruttare. "Quindi abbiamo pensato che questo fosse un ottimo modo per mostrare come si sentiva Geralt dopo aver incontrato Yen, ma prima che diventassero come li conosciamo ora, cioè amanti che sono diventati la famiglia l'uno dell'altra", dice Hissrich.

The Witcher: le sirene degli abissi esce l'11 febbraio su Netflix. Vi lasciamo infine al trailer ufficiale di The Witcher: le sirene degli abissi.