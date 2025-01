L'aggiornamento per The Last of Us Part I introduce AMD FSR3.1 Super Resolution, Frame Generation e non solo

Iron Galaxy e Naughty Dog hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Part I che aggiunge il supporto per AMD FSR 3.1. In questo modo, il gioco supporta ora le ultime versioni delle tecnologie FSR Super Resolution e Frame Generation di AMD.

La patch note di The Last of Us Part I

Vediamo la patch note completa così come viene presentata tramite Steam. Per quanto riguarda i supporto a nuove funzionalità, il team spiega:

Aggiunto il supporto per AMD FSR3.1 Super Resolution

Aggiunto il supporto per AMD FSR3.1 Frame Generation

In termini di correzioni generali, ecco cosa aspettarsi:

[Hometown] Corretto il problema di rendering che poteva apparire sui televisori quando si usavano NVIDIA DLSS o AMD FSR

[Università] Risolto un problema che poteva verificarsi quando si interagiva con un generatore mentre i nemici erano ancora presenti.

[Deposito dei bus] Corretto il problema per cui la torcia di Joel si accendeva durante l'ispezione di alcuni artefatti nonostante fosse sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda l'accessibilità, le novità sono le seguenti: "Corretto il problema del Text to Speech per cui il tasto "M" non veniva letto quando era assegnato a una funzione."

Ricordiamo poi che la data di uscita di The Last of Us Stagione 2 è stata calcolata dai fan tramite la scaletta di HBO.