The Last of Us in concerto anche in Italia: annunciate due date del tour di Gustavo Santaolalla

Il musicista argentino Gustavo Santaolalla, che in ambito videoludico è ricordato soprattutto per essere autore della colonna sonora di The Last of Us, arriverà anche in Italia con il suo tour, attraverso due appuntamenti che potrebbero essere imperdibili per gli appassionati del gioco Naughty Dog.

Il tour del musicista celebra i 25 anni dell'album Ronroco, da cui è partito il viaggio di grande successo di Santaolalla, ma ampio spazio verrà lasciato anche a The Last of Us e alle sue musiche, all'interno di questo concerto che si dimostra decisamente interessante.

Entrambe le date dei concerti di Santaolalla in Italia sono a novembre 2025, dunque c'è tempo per organizzarsi, ma l'acquisto dei biglietti dovrà probabilmente essere effettuato per tempo, in modo da non incappare in problemi.