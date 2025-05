Su Nintendo eShop ci sono strane simulazioni d'appuntamento che sembrano copiare One Piece

A quanto pare il problema degli "shovelware", i giochi-spazzatura che riempiono gli store digitali, non sembra essere vicino a una soluzione su Nintendo eShop, dove sono comparse di recente delle strane avventure in stile simulazione d'appuntamento che risultano palesemente copiate da One Piece.

In particolare sono stati segnalati due titoli che sembrano essere sostanzialmente due diverse versioni di uno stesso gioco: Pirate Anime Quest: One Boys' Journey, A Piece of Island Love e Pirate Anime Quest: One Girls' Journey, A Piece of Island Love, entrambi in uscita il 29 maggio pubblicati da Red Fables.

Sembra trattarsi di bizzarre visual novel con elementi in stile sim-date, o simulazione d'appuntamenti, come vengono definiti quei titoli incentrati su dialoghi e relazioni interpersonali possibilmente romantiche che hanno notevole successo in Giappone.