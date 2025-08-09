0

UFO 50 supera tutti e si prende la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

UFO 50 debutta su Nintendo Switch con una partenza fulminante e conquista la vetta delle classifiche settimanali dell'eShop, scalzando ogni rivale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/08/2025
Personaggi di UFO 50

Come ogni weekend, sono arrivate le classifiche settimanali dell'eShop relative a Nintendo Switch. Anche questa volta c'è stata una rivoluzione al vertice: UFO 50 registra una partenza bruciante e conquista la prima posizione.

UFO 50 è una raccolta di 50 videogiochi in stile retrò, sviluppata da un team di sei creatori indie di talento, tra cui gli autori di Spelunky, Downwell e Time Barons. La sua unicità non risiede solo nella varietà dei titoli inclusi, ma nel concept narrativo che li collega: l'intera collezione è presentata come l'opera perduta di una fittizia software house degli anni '80, chiamata UFOSoft. Alcuni giochi hanno persino sequel all'interno della raccolta, con personaggi ricorrenti che creano un vero e proprio universo condiviso. Il gioco è arrivato nell'eShop di Switch 1 a sorpresa questa settimana e a quanto pare ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal pubblico.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game scivola quasi fuori dalla top 10

Il resto della top 20 include i soliti noti, come Super Mario Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Animal Crossing: New Horizons. Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game ha fatto uno scivolone, passando dalla prima posizione conquistata la settimana scorsa alla nona.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti su Nintendo Switch:

  1. UFO 50
  2. Super Mario Party Jamboree
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Tiny Book Shop
  6. Minecraft
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Nintendo Switch Sports
  9. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
  10. Mario Golf: Super Rush
  11. Leggende Pokémon: Arceus
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition
  14. Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass
  15. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  16. Pokemon Violetto
  17. Super Mario Odyssey
  18. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  19. Date Everything
  20. Deltarune

Di seguito, invece, la classifica dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale.

  1. UFO 50
  2. Tiny Book Shop
  3. Date Everything
  4. Deltarune
  5. Is This Seat Taken
  6. Ninja Gaiden: Ragebound
  7. Stardew Valley
  8. Heretic + Hexen
  9. Grounded
  10. The House of the Dead 2: Remake
  11. Hello Kitty Island Adventure
  12. Disney Dreamlight Valley
  13. Fate/Hollow Ataraxis Remastered
  14. Subnautica
  15. Wobbly Life
  16. Echoes of the Plum Grove
  17. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  18. Tetris Effect: Connected
  19. Castle Crashers Remastered
  20. Hollow Knight
