UFO 50 supera tutti e si prende la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni weekend, sono arrivate le classifiche settimanali dell'eShop relative a Nintendo Switch. Anche questa volta c'è stata una rivoluzione al vertice: UFO 50 registra una partenza bruciante e conquista la prima posizione.
UFO 50 è una raccolta di 50 videogiochi in stile retrò, sviluppata da un team di sei creatori indie di talento, tra cui gli autori di Spelunky, Downwell e Time Barons. La sua unicità non risiede solo nella varietà dei titoli inclusi, ma nel concept narrativo che li collega: l'intera collezione è presentata come l'opera perduta di una fittizia software house degli anni '80, chiamata UFOSoft. Alcuni giochi hanno persino sequel all'interno della raccolta, con personaggi ricorrenti che creano un vero e proprio universo condiviso. Il gioco è arrivato nell'eShop di Switch 1 a sorpresa questa settimana e a quanto pare ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal pubblico.
Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game scivola quasi fuori dalla top 10
Il resto della top 20 include i soliti noti, come Super Mario Jamboree, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Animal Crossing: New Horizons. Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game ha fatto uno scivolone, passando dalla prima posizione conquistata la settimana scorsa alla nona.
Di seguito la top 20 dei giochi più venduti su Nintendo Switch:
- UFO 50
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Tiny Book Shop
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Nintendo Switch Sports
- Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
- Mario Golf: Super Rush
- Leggende Pokémon: Arceus
- Super Mario Bros. Wonder
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition
- Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Pokemon Violetto
- Super Mario Odyssey
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Date Everything
- Deltarune
Di seguito, invece, la classifica dei giochi venduti esclusivamente in formato digitale.
- UFO 50
- Tiny Book Shop
- Date Everything
- Deltarune
- Is This Seat Taken
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Stardew Valley
- Heretic + Hexen
- Grounded
- The House of the Dead 2: Remake
- Hello Kitty Island Adventure
- Disney Dreamlight Valley
- Fate/Hollow Ataraxis Remastered
- Subnautica
- Wobbly Life
- Echoes of the Plum Grove
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Tetris Effect: Connected
- Castle Crashers Remastered
- Hollow Knight