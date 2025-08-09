UFO 50 supera tutti e si prende la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni weekend, sono arrivate le classifiche settimanali dell'eShop relative a Nintendo Switch. Anche questa volta c'è stata una rivoluzione al vertice: UFO 50 registra una partenza bruciante e conquista la prima posizione.

UFO 50 è una raccolta di 50 videogiochi in stile retrò, sviluppata da un team di sei creatori indie di talento, tra cui gli autori di Spelunky, Downwell e Time Barons. La sua unicità non risiede solo nella varietà dei titoli inclusi, ma nel concept narrativo che li collega: l'intera collezione è presentata come l'opera perduta di una fittizia software house degli anni '80, chiamata UFOSoft. Alcuni giochi hanno persino sequel all'interno della raccolta, con personaggi ricorrenti che creano un vero e proprio universo condiviso. Il gioco è arrivato nell'eShop di Switch 1 a sorpresa questa settimana e a quanto pare ha ricevuto un'accoglienza calorosa dal pubblico.