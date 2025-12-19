Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a dicembre

Le atmosfere di questi giorni ci impongono di tornare a parlare di Hogwarts Legacy, che ha toccato il suo prezzo più basso di sempre (con tanto di "trucco" per averlo su Switch 2 a una cifra ancora più bassa), ma anche dello spettacolare Street Fighter 6, della versione aggiornata del folle sparatutto High on Life e dell'inquietante remaster di Project Zero: Mark of the Lunar Eclipse, ma non solo.

Natale si avvicina e volete farvi un bel regalo, magari a un prezzo d'occasione? Su eShop ci sono tante offerte sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , dunque è senz'altro il momento giusto per effettuare qualche acquisto mirato, portarvi a casa dei gran bei titoli e risparmiare un bel po' di soldi, il che non fa mai male.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Hogwarts Legacy , attorno alla trama principale si sviluppano tante missioni e attività secondarie che riprendono in maniera molto fedele la lore del Wizarding World , pur adattandone i tratti a un racconto che si svolge nel diciannovesimo secolo, oltre cento anni prima rispetto agli eventi di Harry Potter.

Accompagnato da un saggio mentore, il professor Eleazar Fig, il protagonista finisce al centro di una vicenda dai contorni inquietanti e misteriosi quando un malvagio e potente goblin cerca di impossessarsi di un antico potere che potrebbe consentirgli di dominare il mondo. Nel corso di una lunga e sfaccettata campagna, il nostro obiettivo sarà naturalmente impedire che ciò accada.

C'è un trucco, però: se acquistate l'edizione per Nintendo Switch, potrete effettuare l'aggiornamento a quella per Nintendo Switch 2 pagando 10€ e spendendo in tutto 18,99€ : una somma davvero bassa a fronte dell'esperienza offerta da questo eccellente gioco su licenza, che ci conduce presso l'iconica Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts al comando di uno studente che viene ammesso ai corsi tardivamente, cominciando dal quinto anno.

Diciamocelo: non è Natale senza la saga di Harry Potter e lo sanno bene in Warner Bros., visto che hanno dato il via a un'offerta mai così conveniente per chi desidera acquistare Hogwarts Legacy su eShop: fino al 31 dicembre la versione per Nintendo Switch del titolo firmato Avalanche Software può essere vostra per appena 8,99€ anziché 59,99€, mentre la versione per Nintendo Switch 2 costa 29,99€ anziché 59,99€.

Al gioco non manca nulla: la ricca campagna del World Tour, l'immancabile modalità Arcade con la sua progressione tradizionale, i tutorial mai così completi e le tante sfide extra, oltre a un paio di simpatiche feature esclusive della versione Switch 2, ovverosia Battaglia Giroscopio e Sfida Calorie. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Street Fighter 6 .

Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 è protagonista anch'esso di una promozione valida fino al 31 dicembre, che consente di portarsi a casa questo straordinario picchiaduro a incontri esattamente a metà prezzo , 19,99€ anziché 39,99€. Se amate il genere, c'è poco da dire: per le sue qualità tecniche e lo spessore del sistema di combattimento, l'ultimo capitolo della serie Capcom non teme concorrenti.

In questo bizzarro progetto, realizzato fra gli altri da Jason Roiland, padre della serie animata Rick and Morty , vestiremo i panni di un ragazzo che si ritrova suo malgrado a dover salvare il mondo da un'invasione aliena con l'aiuto di buffe armi parlanti che accompagnano l'azione con le loro sguaiate battute: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di High on Life .

Con il sequel che si avvicina a grandi passi, lo spassoso sparatutto High on Life è stato aggiornato per Nintendo Switch 2 e può vantare sulla nuova console ibrida una risoluzione superiore, un frame rate stabilmente ancorato ai 30 fotogrammi al secondo e un'effettistica potenziata. Grazie alle offerte dell'eShop, il gioco sarà disponibile fino al 7 gennaio a 29,19€ anziché 36,49€, per un risparmio del 20%.

La riedizione di Mask of the Lunar Eclipse può contare su di una grande atmosfera , su di una trama coinvolgente e su di una serie di idee che funzionano ancora molto bene, garantendo un'esperienza a tratti intensa e senz'altro stimolante: peccato solo per un impianto che, nel suo insieme, sente purtroppo il peso degli anni.

Le produzioni horror che attingono al folklore giapponese vantano un indubbio fascino e Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse non è ovviamente da meno: fino al 1 gennaio la remaster del classico prodotto da Koei Tecmo può essere vostra in offerta a 29,99€ anziché 49,99€, con uno sconto del 40% che renderà senz'altro più dolce abbandonarsi all'oscurità di questa avventura.

Quattro remaster al volo

Chiudiamo la selezione restando in tema remaster, perché ci sono quattro titoli che sarebbe un peccato perdersi, specie alla luce degli attuali prezzi. Stiamo parlando innanzitutto di Tomb Raider I-III Remastered, l'ottima riedizione dei primi tre episodi delle avventure di Lara Croft, sottoposti a migliorie non solo tecniche ma anche pratiche e dunque godibili ancora oggi: fino al 26 dicembre il pacchetto è disponibile a 8,99€ anziché 29,99€, per un risparmio del 70%.

Lara affronta un nemico in Tomb Raider I-III Remastered

Lo sconto è notevole anche nel caso di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, che può essere vostro a 11,99€ anziché 29,99€, con una riduzione pari al 60%, e include anch'esso due giochi assolutamente iconici, che hanno conquistato milioni di appassionati e che ancora oggi gridano vendetta, visto che il franchise è stato inspiegabilmente abbandonato.

Torniamo a parlare brevemente del Wizarding World perché tra le offerte c'è anche LEGO Harry Potter Collection, la ricca raccolta dei tie-in a base di mattoncini di plastica dedicati al personaggio creato da J.K. Rowling, con l'umorismo tipico delle produzioni firmate TT Games e quel pizzico di magia che non guasta mai, portando il prezzo della collection a soli 5,09€ anziché 29,99€, con uno sconto dell'83%.

I personaggi di Onimusha 2: Samurai's Destiny

La lista si conclude con una remaster di recente fattura, Onimusha 2: Samurai's Destiny, disponibile a 19,49€ anziché 29,99€: sebbene l'opera di rimasterizzazione effettuata in questo caso da Capcom non sia sconvolgente, il gioco tiene ancora botta e i fan della saga troveranno pane per i loro denti fra i tantissimi collezionabili e i materiali extra visionabili.