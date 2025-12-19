Phinks arriva a Natale in Hunter x Hunter: Nen x Impact

Quest'anno, il Natale si festeggerà anche con un nuovo DLC di Hunter x Hunter: Nen x Impact . Il personaggio scaricabile Phinks verrà lanciato il 25 dicembre, come annunciato dall'editore Bushiroad Games e dallo sviluppatore Eighting. Sì, mentre siete lì che divorate torrone, pandoro e panettone, apparirà online il buon Phinks.

Phinks

Si tratta di un personaggio basato sulla potenza, con numerosi attacchi che causano grossi danni. "Più fai ruotare le braccia, più la tua aura si accumula, e più i tuoi pugni diventano potenti con Ripper Cyclotron." Recita la descrizione ufficiale, che poi spiega: "Usalo per infliggere danni ingenti al tuo avversario. Tuttavia, tieni presente che mentre fai ruotare le braccia sei completamente vulnerabile, quindi fai attenzione e scegli il momento giusto per passare all'offensiva."

Phinks sarà disponibile come parte del Season Pass 1, che costa 19,99 euro, oppure è acquistabile singolarmente per 5,99 euro.

Si tratta del secondo personaggio del pass. Il primo è stato Neferpitou. Non sono stati ancora svelati i nomi degli altri personaggi, in arrivo nei prossimi mesi.

Hunter x Hunter: Nen x Impact è disponibile ora per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Le versioni Switch e PC sono attualmente in saldo con uno sconto del 50% fino al 6 gennaio 2026, mentre la versione PlayStation 5 sarà in offerta con lo stesso sconto dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.