La demo è Hunter x Hunter: Nen x Impact è stata annunciata, ma non per tutte le piattaforme

Le demo sono sempre un ottimo modo per convincere i giocatori a provare un nuovo titolo in arrivo e lasciarsi attirare dall'acquisto al lancio, dopo aver provato qualche frammento dell'esperienza promessa dal team di sviluppo.

I dettagli sulla demo di Hunter x Hunter: Nen x Impact

La demo di Hunter x Hunter: Nen x Impact sarà pubblicata su PC e PlayStation 5. Ricordiamo che il videogioco è previsto anche per Nintendo Switch, ma non ci sono informazioni per una versione di prova per la console ibrida.

La data di arrivo della demo non è nota in modo preciso: sappiamo solo che sarà disponibile a breve, quindi possiamo affermare che sarà pubblicata a maggio. Il videogioco completo, invece, è previsto per il 17 luglio.

Sappiamo che questa versione di prova gratuita includerà i seguenti lottatori: Gon, Killua, Leorio, Kirapika, Hisoka e Netero. Parliamo di alcuni dei personaggi più importanti della serie e certamente molti appassionati saranno felici della loro presenza.

In termini di modalità, ne troveremo le due più classiche per questo tipo di versione: Battaglia (che dovrebbe essere il classico scontro contro l'IA, senza orpelli) e la modalità Allenamento per iniziare a prendere la mano con ogni personaggio disponibile.

Ovviamente le demo non rappresentano alla perfezione il gioco finale, ma visto che la pubblicazione non è molto lontana sarà comunque un modo per vedere cosa possiamo aspettarci nel concreto.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Hunter x Hunter: Nen x Impact, finalmente un buon videogioco sull'anime?