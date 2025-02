Hunter x Hunter Nen x Impact ha una data di uscita su PC, PS5 e Nintendo Switch

Hunter x Hunter Nen x Impact ha una data di uscita ufficiale: il 17 luglio per PlayStation 5, Switch e PC . Hunter x Hunter Nen x Impact propone anche un accesso anticipato che rende il gioco disponibile 48 ore prima della data di uscita, ovvero il 15 luglio, sempre che paghiate per l'edizione Digital Deluxe.

Che gioco è Hunter x Hunter Nen x Impact

Hunter x Hunter Nen x Impact è un picchiaduro 2D che propone battaglie 3v3. Il gioco presenta una modalità Storia, in cui i giocatori possono giocare contro la CPU ricreando famose scene della serie anime Hunter x Hunter. Esiste anche una modalità di gioco online in cui i giocatori combattono in PvP per scalare una classifica.

Il pass dei DLC della Stagione 1 di Hunter x Hunter Nen x Impact si compone come segue:

Personaggio DLC 1 - Neferpitou - Autunno 2025

Personaggio DLC 2 - Non annunciato - Inverno 2025

Personaggio DLC 3 - Non annunciato - Primavera 2026

Personaggio DLC 4 - Non annunciato - Estate 2026

In un periodo non meglio definito sarà aggiunto anche un costume per Kuroro, sempre compreso nel Pass Stagione 1.

Chiudiamo con un gameplay trailer per Kite e il suo stile di combattimento in Hunter x Hunter: Nen x Impact.