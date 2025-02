Vediamo risoluzione e frame rate di Elden Ring Nightreign su PS5 e Xbox Series X|S durante la prova online

Elden Ring Nightreign è stato disponibile per alcuni giorni in versione di prova online. Sebbene non sia la versione definitiva del gioco e non sia quindi rappresentativa di come sarà il prodotto al lancio, ci ha permesso di farci un'idea di cosa possiamo aspettarci, sia in termini di contenuti che a livello tecnico.

Il video di analisi di Elden Ring Nightreign

Secondo quando indicato, la versione PS5 mira a 40 FPS con una risoluzione pari a 2160p (4K) in modalità qualità. Se preferite la modalità prestazioni, allora sulla console base di Sony otterrete 60 FPS ma con una risoluzione scalabile tra 1080p e 1800p. Se invece avete fatto l'upgrade a PS5 Pro, allora potete giocare a 2160p e 55 FPS in "Quality" oppure ottenere i 60 FPS con una risoluzione variabile che sale fino a 2160p.

Se invece giocate su Xbox Series X, la modalità qualità viaggia in media a 37 FPS a 2160p, mentre la modalità prestazioni è simile a PS5, con una risoluzione dinamica tra 1080p e 1800p a 60 frame per secondo. Xbox Series S, la più debole della nidiata, deve accontentarsi di 1440p e 35 FPS in modalità qualità, nel mentre la modalità prestazioni raggiunge i 60 FPS ma con una risoluzione tra i 920p e 1080p.

Come detto in apertura, non sono dati rappresentativi dell'opera completa, ma non crediamo che vi sarà una completa rivoluzione di questi numeri a maggio, quando Elden Ring Nightreign sarà pubblicato.

