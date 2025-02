Kingdom Come: Deliverance 2 ha venduto più di due milioni di copie

I canali social ufficiali di Kingdom Come: Deliverance 2 hanno aggiornato il dato delle vendite del gioco, che ha ufficialmente superato i due milioni di copie . Ce l'ha fatta in meno di due settimane dal lancio, un risultato a quanto ben sopra le aspettative dell'editore e dello studio di sviluppo, Warhorse Studios.

Un grande successo

Se ricordate, Warhorse ha annunciato qualche giorno fa che Kingdom Come: Deliverance 2 ha già recuperato per intero i costi di sviluppo e marketing. Ce l'ha fatta in un solo giorno, per la precisione. Quindi ora sta producendo profitti. Profitti enormi, verrebbe da dire, visto che nel giro di pochi giorni ha raddoppiato il numero di copie vendute.

Embracer Group, durante il suo recente rapporto finanziario, ha parlato di un risultato sopra le aspettative e aveva anticipato l'avvicinarsi dei due milioni di copie.

Chiaramente il gioco ha ancora molta vita davanti a sé, considerando il funzionamento del mercato digitale, il promesso supporto al gioco, che presto sarà arricchito da degli strumenti ufficiali per i modder e i trascorsi del primo capitolo, che ha continuato a vendere molto bene praticamente fino all'arrivo del secondo capitolo.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Non è escluso che in futuro possa arrivare anche su altre piattaforme, come Nintendo Switch 2. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.