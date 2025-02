Kingdom Come: Deliverance 2 si avvicina ai 2 milioni di copie vendute, ha superato le aspettative di Embracer

Kingdom Come: Deliverance 2 è il protagonista assoluto del report finanziario di Embracer Group, che celebra soprattutto il lancio dell'action RPG in prima persona di Warhorse Studios che pare si stia avvicinando velocemente ai 2 milioni di copie vendute in pochi giorni, superando di gran lunga le aspettative del gruppo.

Come abbiamo visto, Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto l'impressionante traguardo di 1 milione di copie già nel primo giorno di lancio e, in breve, ha coperto tutti i costi relativi alla produzione e iniziato a generare profitti già nella prima settimana di vendita, cosa decisamente straordinaria se confrontata anche con il primo capitolo, che ebbe un avvio molto più stentato.

Per continuare con il paragone con il primo Kingdom Come: Deliverance, Warhorse annunciò il raggiungimento dei 2 milioni di copie dopo circa un anno dal lancio, mentre il secondo capitolo ci starebbe arrivando in meno di un mese, da quello che sostiene Embracer.