Kingdom Come: Deliverance 2 ha già raggiunto un impressionante traguardo di vendite, in un solo giorno

"Oltre un milione di voi sono entrati all'interno del nostro mondo", si legge nel messaggio pubblicato su X dal team di sviluppo. "Siamo più che grati per il vostro supporto, grazie per aver reso Kingdom Come: Deliverance 2 un trionfo!".

Nel giro di una sola giornata sul mercato, Kingdom Come: Deliverance 2 ha già raggiunto un impressionante traguardo di vendite: 1 milione di copie vendute , come annunciato dall'account social ufficiale di Warhorse Studios, a dimostrazione del grande successo che il titolo in questione già rappresenta.

Traguardo raggiunto molto più velocemente del primo capitolo

Il fatto che Kingdom Come: Deliverance 2 sia già diventato un million seller significa che la particolare visione di Warhorse sul gioco di ruolo videoludico è stata ampiamente apprezzata, anche grazie alla diffusione del primo capitolo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Prendendo quest'ultimo come esempio, possiamo inoltre pensare che anche il nuovo capitolo sia probabilmente destinato ad avere un ciclo vitale decisamente lungo, visto che il capostipite continua ad essere venduto a distanza di anni.

Per fare un paragone, al primo Kingdom Come: Deliverance ci vollero poco meno di due settimane per raggiungere il primo milione di vendite, cosa che dimostra come il lancio del nuovo capitolo sia avvenuto in un contesto alquanto diverso.

In effetti, il primo è incappato anche in una serie di problemi tecnici all'uscita che sono stati corretti solo nel periodo successivo, cosa che non sembra aver afflitto Kingdom Come: Deliverance 2, protagonista di un lancio molto positivo da questo punto di vista, nonostante la complessità tecnica del gioco.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.