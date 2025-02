Apex Legends 2.0 è nei piani di Electronic Arts, dopo aver detto il contrario a lungo

Apex Legends è un live service e tipicamente questa categoria di videogiochi non ha bisogno di un sequel, né di una massiccia revisione . EA e Respawn Entertainment in più occasioni hanno confermato la cosa. Ora però pare che i piani stiano mutando.

Apex Legends 2.0 e gli altri piani di EA

"Apex è probabilmente uno dei giochi col miglior lancio dell'ultimo decennio nel nostro settore ed è stato amato da quel nucleo di persone", ha detto Wilson. "Abbiamo avuto oltre 200 milioni di persone attive. Tuttavia, la traiettoria dell'attività di questo franchise non è andata nella direzione che volevamo da tempo".

Wilson ha poi spiegato che nel breve e medio termine il piano prevede di continuare a supportare Apex Legends e di sviluppare nuovi contenuti. A quanto pare, ciò includerà anche "un aggiornamento più significativo di Apex come esperienza di gioco in senso lato", ma questo non diventerà una priorità fino all'uscita del prossimo Battlefield. Oltre a ciò, Wilson afferma che EA e Respawn Entertainment stanno pianificando un aggiornamento ancora più completo, qualcosa di simile ad Apex Legends 2.0.

"Prima o poi, su un orizzonte temporale più lungo, ci sarà un aggiornamento ancora più grande e significativo di questa esperienza di gioco più ampia", ha detto Wilson. "Un Apex 2.0, se vogliamo. Questa non sarà l'incarnazione finale di Apex."

"Il team rimane incredibilmente impegnato. Continuiamo a investire nella comunità di base, che continua a contare decine di milioni di giocatori. Ma crediamo che ci debba essere un aggiornamento più importante. Probabilmente questo avverrà dopo il lancio di Battlefield, in termini di tempistica. E il team sta lavorando alacremente per definire tale aggiornamento."

"E poi, a lungo termine, ci aspettiamo di continuare a espandere il franchise e il modo in cui supportiamo una comunità di giocatori altamente competitivi e nuove comunità che vogliono venire a sperimentare tutta la grandezza che Apex ha da offrire".

Poco tempo fa Apex Legends ha presentato un evento a tema con Final Fantasy 7 Rebirth.